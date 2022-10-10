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Ранкові влучання в Києві зафіксовано в чотирьох районах. Загинули шість, постраждали 50 людей (оновлено)

У деяких районах – більше одного влучання. 

Ранкові влучання в Києві зафіксовано в чотирьох районах. Загинули шість, постраждали 50 людей (оновлено)
Фото: ДСНС

Під час ранкової атаки на Київ зафіксовані удари по чотирьох районах.

Оновлення даними на 17:44 – за інформацією військової адміністрації. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів шість людей загинули, 50 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано.

  • Шевченківський район. Два влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. Загинуло шість осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає.
  • Святошинський район. Влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи. 
  • Голосіївський район. Три влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано. 
  • Деснянський район. Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала одна особа. 

"Запасіться портативними зарядними пристроями, зарядіть телефони. Також, як ми вже зазначали раніше, зберіть необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Будьте напоготові терміново прослідувати в укриття в разі необхідності", – порадили в міській військовій адміністрації. 

Фото: HП

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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