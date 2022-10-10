Під час ранкової атаки на Київ зафіксовані удари по чотирьох районах.
Оновлення даними на 17:44 – за інформацією військової адміністрації. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів шість людей загинули, 50 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано.
- Шевченківський район. Два влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. Загинуло шість осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає.
- Святошинський район. Влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.
- Голосіївський район. Три влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано.
- Деснянський район. Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала одна особа.
"Запасіться портативними зарядними пристроями, зарядіть телефони. Також, як ми вже зазначали раніше, зберіть необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Будьте напоготові терміново прослідувати в укриття в разі необхідності", – порадили в міській військовій адміністрації.