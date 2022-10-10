У деяких районах – більше одного влучання.

Під час ранкової атаки на Київ зафіксовані удари по чотирьох районах.

Оновлення даними на 17:44 – за інформацією військової адміністрації. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів шість людей загинули, 50 постраждали, 12 врятовано та 24 евакуйовано.

Шевченківський район. Два влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. Загинуло шість осіб, постраждали 31 особа. Ще одне влучання по мосту. Постраждалих немає.

Святошинський район. Влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.

Голосіївський район. Три влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Одне з них по школі, сталося часткове руйнування школи без послідуючого горіння. Постраждало 13 осіб сусіднього житлового будинку. 12 осіб врятовано та 24 евакуйовано.

Деснянський район. Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала одна особа.

"Запасіться портативними зарядними пристроями, зарядіть телефони. Також, як ми вже зазначали раніше, зберіть необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Будьте напоготові терміново прослідувати в укриття в разі необхідності", – порадили в міській військовій адміністрації.

Фото: HП

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов