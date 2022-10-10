На Одещині ППО збила три російські ракети та п’ять дронів-камікадзе

Сили протиповітряної оборони збили над Одещиною три російські ракети та п’ять дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Він наголосив, що небезпека ракетних ударів триває, і закликав жителів залишатися в укриттях.

"Наразі в Одеській області силами протиповітряної оборони збито три ракети та п’ять дронів-камікадзе. Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота. Прошу усіх мешканців області знаходитись в укриттях до окремого розпорядження", – написав Марченко в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія випустила по Україні 75 ракет і задіяла ударні БПЛА. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. Від самого ранку майже на всій території країни оголошена повітряна тривога.