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​У кількох районах Харкова через обстріли немає світла та води

Мешканців закликають залишатися в укриттях.

​У кількох районах Харкова через обстріли немає світла та води
Харків, ілюстративне фото
Фото: Твіттер Зеленського

Росія завдає ракетних ударів по Харкову. В місті лунають вибухи.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова та області: залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Очікуються повторні ракетні удари", – написав він у Telegram.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що в місті вражено об’єкт енергетичної інфраструктури. В результаті в кількох районах наразі відсутнє електропостачання та вода.

"Попередньо, три удари. Електропостачання відновлюють", – зазначив він і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в ніч проти 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія застосувала іранські дрони-камікадзе. А 8 жовтня окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

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