Головне за ніч. Понеділок, 10 жовтня

Уранці 10 жовтня Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації та скеровує ракети по цілях по всій території України.

Станом на 10:00 ранку вибухи лунали на Рівненщині, у Львові і на Львівщині, на Тернопільщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Київщині, Полтавщині, Харківщині, Миколаївщині.

У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали серії вибухів - після восьмої і після девʼятої ранку.

Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив у телеграмі, що пошкоджено будівлю філармонії, музеї Шевченка і Ханенків.

Речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила в коментарі "Суспільному", що є загиблі і постраждалі.

У Києві зупинили рух поїздів в метро, усі підземні станції працюють як укриття.

У Хмельницькій області вранці 10 жовтня зафіксовані влучання ракет, спрацювала і ППО. Є інформація про удари по об'єктах інфрастуктури.

У Полтавській області також чули вибухи. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що це – одна з найбільших атак.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Сил оборони україни протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили один літак ворога Су-25, три БПЛА та три керованих авіаційних ракети Х-59.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 10 жовтня – у нашій новині.

Уночі 10 жовтня Росія знову атакувала ракетами Запоріжжя. Зафіксовано близько 10 нових "прильотів". У центрі міста зруйновано ще один багатоповерховий житловий будинок, згодом стало відомо про влучання в садок і школу.

"Одна ракета влучила в п’ятиповерховий будинок у центрі міста, внаслідок чого повністю знищено одну секцію будинку. На місці події працюють усі необхідні служби. Під завалами можуть бути люди. На цю хвилину відомо про одного загиблого і п’ятьох поранених запоріжців. Потрапили ракети і в освітні заклади: одна поцілила у дитячий садок середмістя, спричинивши значні руйнування. Інша – у гімназію одного з районів. На щастя, вона не розірвалася", – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

По Миколаєву російська армія вдарила 10 ракетами. За даними голови ОВА Віталія Кіма, стріляли окупанти із С-300. "Попередньо без жертв", – написав він. Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що постраждали цивільні обʼєкти.

По чотирьох районах Дніпропетровської області росіяни били ракетами, "ураганами", "градами" та важкою артилерією.

Четверо людей загинули, двоє дістали поранення внаслідок нічного обстрілу центра міста Слов’янськ на Донеччині.

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