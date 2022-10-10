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У Київській області і Житомирі було чути звуки вибухів (оновлено)

Дані уточнюються.

У Київській області і Житомирі було чути звуки вибухів (оновлено)
Ілюстративне фото

У Житомирі та Київській області під час ранкової повітряної тривоги також було чути вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". 

"У Житомирі чути звуки вибухів. Наразі триває повітряна тривога. Залишайтесь в укритті", – пише "Суспільне"

У Київській області спрацювала ППО.

"Повітряна атака триває, прошу всіх зберігати спокій та залишатися в укриттях. В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Наголошую, що повітряна тривога все ще триває. Не ігноруйте це та перебувайте в укриттях. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів чи об'єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень. Від цього залежить життя людей. Тримаймося", – наголосили в Київській ОВА. 

Під час масованої атаки на Україну росіяни вдарили також по Києву, Дніпру і Хмельницькій області. Задіяна авіація, всім варто перебувати в укриттях. 

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