За ніч по Миколаєву вдарили 10 російських ракет

Цієї ночі російська армія вдарила по Миколаєву 10 ракетами.

За даними голови ОВА Віталія Кіма, стріляли окупанти з С300. Про це він написав у Телеграм.

"Попередньо без жертв", – написав він.

Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що постраждали цивільні обʼєкти. Фахівці оглядають місця влучання, зазначив він також у Телеграм.

"Близько першої ночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Попередньо, без жертв. Наразі оглядаємо місця обстрілів, обстежуємо прилеглі будинки", – написав він.

Повітряну тривогу в Миколаївській області вночі оголошували двічі: близько 01:30 та 6:48.

По Миколаєву російська армія останнім часом активно бʼє з С300 і використовує безпілотники-камікадзе. 2 жовтня від ракетного обстрілу в місті було поранено сімох мирних людей. Були влучання в житловий будинок і лікарню.