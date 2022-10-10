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За ніч по Миколаєву вдарили 10 російських ракет

Стріляли з С300. 

За ніч по Миколаєву вдарили 10 російських ракет
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі російська армія вдарила по Миколаєву 10 ракетами. 

За даними голови ОВА Віталія Кіма, стріляли окупанти з С300. Про це він написав у Телеграм

"Попередньо без жертв", – написав він. 

Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що постраждали цивільні обʼєкти. Фахівці оглядають місця влучання, зазначив він також у Телеграм

"Близько першої ночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Попередньо, без жертв. Наразі оглядаємо місця обстрілів, обстежуємо прилеглі будинки", – написав він. 

Повітряну тривогу в Миколаївській області вночі оголошували двічі: близько 01:30 та 6:48.

По Миколаєву російська армія останнім часом активно бʼє з С300 і використовує безпілотники-камікадзе. 2 жовтня від ракетного обстрілу в місті було поранено сімох мирних людей. Були влучання в житловий будинок і лікарню. 

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