Морські піхотинці захопили російський ПТРК "Корнет"
Морські піхотинці захопили російський ПТРК "Корнет"
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
ГоловнаСуспільствоВійна

МАГАТЕ підтвердило, що ЗАЕС підключена до електромережі

Станція працювала на резервній енергії після обстрілу 8 жовтня. 

МАГАТЕ підтвердило, що ЗАЕС підключена до електромережі
Окупанти на ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що Запорізька атомна електростанція підключена до мережі. ЗАЕС декілька використовувала резервну енергію після припинення електропостачання 8 жовтня.

У дописі в твіттері Гроссі назвав це "тимчасовим полегшенням у все ще неприйнятній ситуації". 

"Наша команда в Запоріжжі підтверджує, що зовнішню лінію електропередач, втрачену днями, було відновлено,а ЗАЕС знову підключено до мережі – тимчасове полегшення в цій неприйнятній ситуації. Зараз потрібна охоронювана зона", – написав він.

Гроссі після Запоріжжя поїде до Росії, а після цього матиме перемовини з президентом України. 

Нагадаємо, 6 жовтня внаслідок обстрілу за межами майданчика Запорізької АЕС була пошкоджена лінія електропередач, яка подає енергію до шостого реакторного блоку. На інцидент відреагували в МАГАТЕ – генсек агентства Рафаель Гроссі на початку наступного тижня їде в РФ домовлятися про створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

8 жовтня обстріл окупантів пошкодив лінію, через що відбулося повне знеструмлення ЗАЕС. 9 жовтня українські фахівці відремонтували постачання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також