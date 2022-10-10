МАГАТЕ підтвердило, що ЗАЕС підключена до електромережі

Станція працювала на резервній енергії після обстрілу 8 жовтня.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що Запорізька атомна електростанція підключена до мережі. ЗАЕС декілька використовувала резервну енергію після припинення електропостачання 8 жовтня.

У дописі в твіттері Гроссі назвав це "тимчасовим полегшенням у все ще неприйнятній ситуації".

"Наша команда в Запоріжжі підтверджує, що зовнішню лінію електропередач, втрачену днями, було відновлено,а ЗАЕС знову підключено до мережі – тимчасове полегшення в цій неприйнятній ситуації. Зараз потрібна охоронювана зона", – написав він.

Гроссі після Запоріжжя поїде до Росії, а після цього матиме перемовини з президентом України.

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to 🇷🇺 & will see 🇺🇦@ZelenskyyUa thereafter to establish the zone. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 9, 2022

Нагадаємо, 6 жовтня внаслідок обстрілу за межами майданчика Запорізької АЕС була пошкоджена лінія електропередач, яка подає енергію до шостого реакторного блоку. На інцидент відреагували в МАГАТЕ – генсек агентства Рафаель Гроссі на початку наступного тижня їде в РФ домовлятися про створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

8 жовтня обстріл окупантів пошкодив лінію, через що відбулося повне знеструмлення ЗАЕС. 9 жовтня українські фахівці відремонтували постачання.