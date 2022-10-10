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Росія знову атакувала Запоріжжя ракетами, зруйновано багаповерхівку у центрі

Є постраждалі.

Росія знову атакувала Запоріжжя ракетами, зруйновано багаповерхівку у центрі
Фото: скріншот відео

Вночі 10 жовтня Росія знову атакувала ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Зафіксовано близько десяти нових "приходів". 

Унаслідок ракетної атаки у центрі міста знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. 

“На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останні російські обстріли Запоріжжя забрали життя 65 людей. 32 цивільні загинули на пункті перетину, 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ударів по місту закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів, які розслідують міжнародні злочини, вчинені Росією в Україні, терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії та притягнути винних до відповідальності.

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