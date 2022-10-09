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Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту, - ЗМІ

Він назвав підрив моста "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури.

Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту, - ЗМІ
Фото: kremlin.ru

Під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України.

Він назвав підрив моста "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії.

"Тут сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії", - цитують його висловлювання російські ЗМІ.

Крім того, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею "тероризм".

Глава СК РФ доповів Путіну, що "теракт" на Кримському мосту готували українські спецслужби. За його словами, у підготовці українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії із іноземних держав.

"Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт", - сказав Бастрикін.

Про деталі вчорашнього інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

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