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​В Офісі Президента закликали не робити ставок на Росію, бо вона "приречена на програш"

В ОП також розповіли про реальну "міць" РФ.

​В Офісі Президента закликали не робити ставок на Росію, бо вона "приречена на програш"
Фото: скрін відео

На Росію не потрібно робити ставок, бо вона приречена на програш.

Про це заявив у своєму Twitter радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Він також розповів про реальну "міць" країни-агресора.

"1. РФ оголошує мобілізацію через втрату регулярної армії.2. Мобілізує злочинців у в'язницях.3. Клянчить дрони в Ірану та зброю у КНДР.4. Хоче втягнути у війну Білорусь.5. Погрожує ЯЗ неядерній країні", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ.

Росія намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу. Однак їй відмовили, зокрема, і турецька сторона.

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