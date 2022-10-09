Під ворожий вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та інша цивільна інфраструктура міста.

Поліція Запорізької області оприлюднила подробиці обстрілу Запоріжжя 9 жовтня.

Станом на 14-ту годину відомо про 13 загиблих і 60 поранених, який госпіталізували до медзакладів міста. Серед жертв є діти.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції у Facebook.

За інформацією правоохоронців, о другій ночі російські терористи завдали дев’ять ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Під вогнем опинилися десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці відбулося руйнування житлової конструкції з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи. На цей час тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів", - розповіли в поліції.

Зазнала пошкоджень п’ятиповерхівка, яка розташована поряд, а також довколишні житлові будинки. Від вибухової хвилі було зруйновано балкони, вибито вікна, посічено фасади. А від розриву снарядів відбулося займання автівок, припаркованих неподалік епіцентру влучання ракет.

У поліції додали, що в цьому районі пошкоджено торговельні заклади, офісні приміщення, дитячі садочки, школи та інші інфраструктурні об’єкти.

Ще два ракетні удари припали на приватний сектор.

"На перехресті двох вулиць зруйновані будинки, деякі вщент. Інші домівки зазнали значних пошкоджень", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Декілька ракет влучили у Комунарський район міста та острів Хортицю. У результаті зруйновані адміністративні будівлі на двох інфраструктурних об’єктах.

На місці події працюють співробітники Нацполу, ДСНС, УСБУ, швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Правоохоронці проводять огляд місць подій і збирають доказові збройної агресії росармії. Надалі будуть відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни", додали в поліції.

Доповнення. За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено:

більш ніж 200 приватних домогосподарств;

40 багатоквартирних будинків

два приватні будинки та один із підї'здів багатоквартирного будинку повністю знищено прямим влучанням;

у вцілілих приватних будинках зруйновано покрівлі, вікна, паркани, мережі газо- водо- та електропостачання;

пошкоджено мережі зовнішнього освітлення;

у багатоповерхових будинках пошкоджено вікна, балконні рами, двері, покрівлі.

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. В Запорізькій ОВА повідомили про випуск 12 ракет. Також окупанти задіяли тактичну авіацію.

З-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку врятували 10 людей.