Зафіксовано майже 10 приходів ракет.

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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя.

Як поінформували у Запорізькій ОВА, зафіксовано майже десяток нових приходів ракет.

Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі. Є постраждалі.

“На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям вже надається уся необхідна допомога. Місто Запоріжжя стало об’єктом масованого терору з боку окупанта”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Оновлення 22:41. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура.

Оновлення 23:01. Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється.