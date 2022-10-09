Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя.
Як поінформували у Запорізькій ОВА, зафіксовано майже десяток нових приходів ракет.
Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі. Є постраждалі.
“На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям вже надається уся необхідна допомога. Місто Запоріжжя стало об’єктом масованого терору з боку окупанта”, – йдеться у повідомленні.
Оновлення 22:41. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура.
Оновлення 23:01. Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється.
по Запоріжжю вранці 6 жовтня зросла до 19. Врятована 21 людина, 12 госпіталізовано.