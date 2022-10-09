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Ворог знову обстріляв Запоріжжя, зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі (оновлено)

Зафіксовано майже 10 приходів ракет.

Ворог знову обстріляв Запоріжжя, зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі (оновлено)
Фото: тг-канал керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя.

Як поінформували у Запорізькій ОВА, зафіксовано майже десяток нових приходів ракет. 

Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі. Є постраждалі. 

“На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям вже надається уся необхідна допомога. Місто Запоріжжя стало об’єктом масованого терору з боку окупанта”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Оновлення 22:41. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура.

Оновлення 23:01. Старух уточнив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня зросла до 19. Врятована 21 людина, 12 госпіталізовано. 

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