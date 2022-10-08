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Путін доручив захист Кримського мосту ФСБ

Це передбачено його указом.

Путін доручив захист Кримського мосту ФСБ
Фото: Телеграм-канал "Кримський вітер"

Президент Росії Володимир Путін поклав на Федеральну службу безпеки Росії повноваження щодо організації захисту транспортного переходу через Керченську протоку.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на пресслужбу Кремля.

Путін підписав указ “Про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їх експлуатації”. 

“Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їх експлуатації”, – йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Кримському мосту, що з'єднує Росію з Кримом, виникла пожежа, загорілися цистерни з пальним. 

Унаслідок згорів вантажний потяг і зруйнувалася частина дорожнього полотна. Рух мостом повністю був зупинений, на АЗС півострова утворилися величезні черги.

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей унаслідок вибуху.

Ближче до вечора окупанти повідомили, що по мосту дозволили рух легкових автомобілів.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка вибух на Кримському мосту є проявом конфлікту між російськими силовиками.

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