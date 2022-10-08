Вибух на Кримському мосту є проявом конфлікту між російськими силовиками, – Подоляк

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка вибух на Кримському мосту є проявом конфлікту між російськими силовиками.
Про це він заявив у коментарі Українській правді.
“Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів”, – зазначив він.
Подоляк зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку РФ. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в Росії.
На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.
“Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовимих структурами Росії та його вихід з-під контролю Кремля”, – заявив Подоляк.
“Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів”, – переконаний Подоляк.
Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, загорілися цистерни з пальним та була зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю був зупинений, на АЗС півострова утворилися величезні черги.
Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей унаслідок вибуху.