Росіяни хочуть депортувати частину мешканців Херсонщини

Вони заявили про вивезення літніх людей і дітей із батьками.

Російські окупанти хочуть вивезти мешканців окупованої частини Херсонської області до Криму та Російської Федерації.

Про це заявив один з керівників окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов, повідомляє РБК.

Зазначається, що російські загарбники хочуть вивезти літніх людей і дітей із батьками "на кілька тижнів на відпочинок" на окупований півострів, Ростовську область та Краснодарський край.

Вказується, що завтра, 9 жовтня, запрацюють спеціальні центри.

"До 10 тис. кожна область та край готові прийняти. Всі, абсолютно всі, хто хоче, може приїхати", — заявив колаборант.

Нагадаємо, що від початку жовтня Збройні Сили України звільнили від російських загарбників 29 населених пунктів Херсонщини.

За інформацією військових, ЗСУ за останній час звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.