ЗСУ звільнили у жовтні понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини, – Гуменюк

Збройні сили України за останній час звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в четвер.

"Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі", – сказала вона.

Загалом, за словами Гуменюк, на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно.

"Українські Сили оборони просуваються, на кількох напрямках заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів", – зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що ворог натомість обстрілює звільнені території і тилові райони. Противник веде обстріли із РСЗВ і важкої артилерії. Вони завдають пошкоджень інфраструктурі, призводять до поранень, що тисне на місцеве населення.

Нагадаємо, на думку Міноборони Великої Британії, ЗСУ почали нову фазу деокупації Херсонської області, відсунувши лінію фронту на 20 км.

З початку вересня разом із територією Харківської області оборонці звільнили від росіян понад 5000 квадртних кілометрів.