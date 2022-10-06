Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії

Серед іншого запроваджуються нові заборони на імпорт з ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт.

У відповідь на війну з Україною, незаконну анексію українських територій внаслідок псевдореферендумів та ядерні погрози Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що восьмий пакет санкцій запроваджує нові заборони на імпорт з ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку – європейських послуг та досвіду.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Цей пакет також закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7.

Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження , спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор. Санкції включають заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини. Додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур.

, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор. Санкції включають заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини. Додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур. Євросоюзом узгоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 млрд євро. Вони включають заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

на суму майже 7 млрд євро. Вони включають заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота. Пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти . У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова "стеля" після її введення дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену "стелю". Це допоможе ще більше скоротити доходи Росії, зберігаючи при цьому стабільність світових енергетичних ринків за рахунок продовження поставок. Цей захід потребує тісної координації з партнерами по G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою ЄС.

. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова "стеля" після її введення дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену "стелю". Це допоможе ще більше скоротити доходи Росії, зберігаючи при цьому стабільність світових енергетичних ринків за рахунок продовження поставок. Цей захід потребує тісної координації з партнерами по G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою ЄС. Пакет забороняє громадянам ЄС обіймати посади у керівних органах деяких державних підприємств РФ . Він також забороняє всі операції з Російським морським регістром, додаючи його до списку державних підприємств, на які поширюється заборона операцій.

. Він також забороняє всі операції з Російським морським регістром, додаючи його до списку державних підприємств, на які поширюється заборона операцій. Обмеження на криптоактиви включають всі гаманці , облікові записи або послуги зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до 10 тисяч євро).

, облікові записи або послуги зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до 10 тисяч євро). Пакет розширює спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії чи юридичним особам, зареєстрованим у Росії: тепер вони включають ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги. Вони важливі, оскільки потенційно можуть послабити промисловий потенціал Росії, оскільки вона залежить від імпорту цих послуг.

Нагадаємо, учора президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що країни Європейського Союзу досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.