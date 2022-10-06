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Україна та Північна Македонія розширюють зону вільної торгівлі, – Шмигаль

Серед іншого, угода лібералізує аграрні тарифи.

Україна та Північна Македонія розширюють зону вільної торгівлі, – Шмигаль
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні прем’єр-міністри України Денис Шмигаль і Північної Македонії Дімітар Ковачевський підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зазначається, що додаток до угоди про вільну торгівлю інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.

"Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС", – йдеться у повідомленні.

 

Крім того, угода лібералізує аграрні тарифи. Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.

Нагадаємо, Північна Македонія передасть Україні танки і літаки.

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