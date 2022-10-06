Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше

І хоча ближче до осені зростання вартості продуктів харчування дещо сповільнилося, до кінця року ціни можуть зрости.

Від початку року станом на кінець серпня (за вересень даних поки що немає), згідно з інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні склала 19,5%. При цьому «продуктова» інфляція була вищою – 25%.

Через війну в Україні зростають ціни , зокрема на продукти. Серед причин – значне подорожчання енергоносіїв, пального, яке сьогодні майже повністю імпортується, та емісія гривні.

Фото: EPA/UPG

Сезонні особливості

Найдужче з продуктів харчування, за даними статистики, подорожчали яйця – на 15,4%. Однак до цього вони впродовж декількох місяців дешевшали. Тож загалом із початку року ціни на них навіть зменшилися – на 17%.

А ще незначно – на 0,6% – подешевшала соняшникова олія, проте за вісім місяців цього року вона подорожчала на 13,8%.

Найбільше впали ціни на овочі – загалом вони подешевшали в серпні на 13,9%. Та, знову ж таки, якщо дивитися на динаміку від початку року, то вони зросли аж на 58,5%. Приблизно на стільки подорожчали фрукти – на 60,2%, при тому що за серпень ціни – лише на 4,8%.

Серед продуктів 2022-го саме овочі та фрукти дорожчали найбільше, що можна пояснити: значна частина півдня України опинилася під російською окупацією, а це унеможливило постачання сезонної продукції з регіону, де традиційно її виробляють найбільше.

«У нас просто фізично випав величезний регіон. Херсонщина завжди була овочевою столицею України. Я вже не кажу про баржі з кавунами (які останніми роками переправляли вверх по Дніпру до Києва. – LB.ua)», – зазначив у коментарі LB.ua економічний експерт Олег Пендзин. Зниження цін на овочі та фрукти наприкінці літа пов'язане з врожаєм на решті території країни, що не є окупованою.

Фото: EPA/UPG

«Дуже чітко прослідковується сезонний фактор цін на продовольство. І цей рік не був винятком, оскільки коли на ринок масово починає приходити продукція з відкритого ґрунту, то, звичайно, вона перебиває по цінах будь-який парник, будь-який імпорт», – пояснив Пендзин.

Ціни на овочі, зокрема на так званий борщовий набір, для українців є певним маркером.

Ще одним маркером є сіль. У травні найбільший в Україні виробник солі – державне підприємство «Артемсіль», розташоване в Соледарі Донецької області – через постійні обстріли з боку ворога припинив діяльність. У результаті на вітчизняному ринку виник дефіцит цього продукту, а ціни на нього злетіли. Утім ситуацію вдалося вгамувати завдяки збільшенню імпорту.

Ще одним стратегічним продуктом є гречка. Вона почала серйозно дорожчати ще у 2019-му. Напередодні вторгнення, у лютому 2022 року, її середня роздрібна ціна складала понад 50 гривень за 1 кілограм. Улітку її ціна подекуди доходила до 100 гривень за кілограм. Проте останнім часом гречка дешевшає, на кінець вересня вона коштувала в середньому 85 гривень за 1 кілограм.

Що подорожчає до кінця року?

«Ціни будуть зростати – це навіть на прогноз, а констатація факту. Цього року інфляція складе приблизно 30%. І стільки само наступного року. За такої інфляції деякі продукти харчування можуть дорожчати і на 50%, і на 70%, і на 100%», – сказав у коментарі LB.ua економіст Олексій Кущ.

Гречка до кінця року навряд чи буде дорожчати. За словами Олега Пендзина, це пов’язано з тим, що на внутрішньому ринку утворився надлишок: «Її завжди брали або Росія, або Білорусь. Ні туди, ні туди ми зараз не торгуємо, тому вся вироблена гречка залишилася в країні».

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Та в перспективі це не дуже добре. «Результат буде наступним: ціна впаде, виробник не посіє гречку на наступний рік, і наступного року в нас буде шалений дефіцит гречки. Через відсутність постачань із Росії та Білорусі взяти її не буде звідки, і думаю, що наступного року ціна на гречку дуже сильно зросте», – переконаний Пендзин.

Щодо інших продуктів харчування, то до кінця поточного року подорожчають фрукти і особливо овочі, вважає Олексій Кущ.

А ще в перший місяць осені відчутно зростали ціни на моркву. Фахівці пов’язують таку нетипову для вересня ситуацію зі значним скороченням її виробництва цього сезону. Окрім того, дощова погода останнім часом ускладнює збір коренеплодів, що також впливає на пропозицію моркви на ринку. Звичайно, аналогічна ситуація може виникнути і з іншими овочами.

Також дорожчатиме хліб.

«Ціна на хліб зростатиме, оскільки в неї велика частка вартості газу, електроенергії. Також дорога логістична складова», – говорить Олексій Кущ.

За словами Олега Пендзина, з початку 2022 року хліб в Україні вже подорожчав на 29%, і, як прогнозує експерт, до кінця року ціни на нього зростуть ще мінімум на 7-8% (тобто загалом за рік – 36-37%).

Отже, порахуймо: якщо сьогодні буханка коштує десь 30 гривень, то до кінця року її ціна збільшиться приблизно на 2,5 гривні – до 32,5 гривень.

Фото: svoi.rodynna-kovbaska.ua

Скоріше за все, далі дорожчатимуть і курячі яйця.

До цього їхня ціна спадала через перевиробництво, спричинене блокуванням експорту. У серпні ціни поповзли вверх, і якщо в липні десяток яєць коштував менш ніж 30 гривень, то на кінець вересня – вже понад 40 гривень.

«Зараз виробництво скоротилося, ціна на комбікорм зросла, ціна на яйце теж пішла вверх. Я думаю, що вона далі буде зростати і яйця дуже сильно подорожчають до кінця року, – зазначив Олег Пендзин. – 70% ціни яйця – це комбікорм. Треба дивитися, що буде з ціною кукурудзи. Якщо кукурудза сильно підскочить у ціні, чекайте значного подорожчання яєць – десь ще на 15-20% (тобто на 7-8 гривень за десяток – до майже 50 гривень. – LB.ua)».

Про гречку вже було сказано – ціни на неї до кінця року не повинні зростати через надлишок, хоч і подальшого здешевлення також не слід очікувати, оскільки ціна вже нижча від собівартості.

Поки що незрозуміла ситуація із соняшниковою олією. Вона є одним з найголовніших продуктів вітчизняного експорту, і якщо можливостей для вивезення найближчим часом знайдено не буде, олія залишиться на внутрішньому ринку, а ціни, відповідно, якщо й не впадуть, то й не зростуть. Та попит на неї є за кордоном.

«На сьогодні соняшникова олія в Європі подорожчала у два рази, тому що її просто фізично не вистачає», – сказав Олег Пендзин.