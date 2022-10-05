Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Лікарі в полоні
Лікарі в полоні
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ГоловнаЕкономікаДержава

Розпочався діалог про вступ України в ОЕСР, – Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим клубом успішних країн, на який припадає понад 62% світового ВВП.

Розпочався діалог про вступ України в ОЕСР, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає діалог щодо вступу України.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Пан Корман (генсекретар ОЕСР Матіас Корман, – ред.) сьогодні повідомив, що організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", – розповів прем’єр-міністр.

 

За словами Дениса Шмигаля, прийняття України в коло розвинених держав, насамперед, є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.

Нагадаємо, 26 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на відкритті засідання Ради Організації економічного співробітництва та розвитку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також