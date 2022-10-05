Розпочався діалог про вступ України в ОЕСР, – Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим клубом успішних країн, на який припадає понад 62% світового ВВП.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає діалог щодо вступу України.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Пан Корман (генсекретар ОЕСР Матіас Корман, – ред.) сьогодні повідомив, що організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", – розповів прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, прийняття України в коло розвинених держав, насамперед, є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.

Нагадаємо, 26 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на відкритті засідання Ради Організації економічного співробітництва та розвитку.