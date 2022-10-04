IFC та Єврокомісія виділили Україні €25 млн для переселенців, перший транш отримає Львів

Міжнародна фінансова корпорація з Європейською комісією виділили Україні 25 мільйонів євро на допомогу українцям, які були змушені рятуватись від війни.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, кошти розподілять між містами, які приймають переселенців. Перший транш отримає Львів.

"Сьогодні вже підписали договір між міською радою та МФК. Завдяки цій допомозі ми зможемо обладнати у колишньому оздоровчо-лікувальному закладі на вул. Замарстинівській тимчасове помешкання. Його відремонтують і зроблять інклюзивним. Тут житимуть переселенці з інвалідністю, яким надаватимуть медичну допомогу. Решту приміщень, які будуть відремонтовані в рамках цієї програми, буде визначено протягом наступних 2 тижнів", - додав Садовий.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація розширить свою присутність в Україні. Також наша держава домовилася з IFC про реалізацію проєктів спільно з муніципалітетами в умовах воєнного стану.

Нещодавно в обласній адміністрації повідомили, що у Львівській області планують створити понад тисячу місць для проживання вимушених переселенців.