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У Чернігові благодійний фонд за підтримки Управління Верховного комісара ООН відновлює приватні будинки

Бригади підрядників працюють в Бобровиці - одному з найбільш пошкоджених мікрорайонів.

У Чернігові благодійний фонд за підтримки Управління Верховного комісара ООН відновлює приватні будинки
Фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

Благодійний фонд "Рокада" за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців поступово відновлює приватні будинки в Чернігові

Про це повідомив у Telegram керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, наразі бригади підрядників працюють у Бобровиці (одному з найбільш пошкоджених мікрорайонів).

"Близько 10 об’єктів уже встигли відновити (ремонт покрівлі та вікон). Загалом у планах по Чернігову - пів тисячі осель. Окрім Бобровиці, працюватимуть також на Подусівці. Самі роботи багато часу не займають - до тижня на об’єкті. Затягує процес замовлення вікон: оскільки попит на них зараз дуже великий, то і чекати доводиться довше", - розповів керівник ОВА.

Заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем додав, що невдовзі допомогти з відбудовою Чернігова мають ще близько семи партнерів.

Цьогоріч в області легкими ремонтами влада планує охопити 3,5 тисячі будинків. Після того, як міжнародні організації обстежили велику кількість об’єктів, вони за власними критеріями проводитимуть відбір для організації ремонтних робіт.

Нагадаємо, Чернігівщина отримає від Франції черговий масштабний вантаж для відбудови області. Найближчим часом в область надійдуть шість мостів, будівельні матеріали та інша гуманітарна допомога.

Тим часом уряд Латвії затвердив інформаційну доповідь "Участь Латвії у відновленні України", згідно з якою країна зосередиться на відновленні Чернігівської області.

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