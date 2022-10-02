З портів України вийшли ще п'ять суден з продовольством

Серед них балкер ARGO 1, який перевозить 31 тисячу тонн кукурудзи до Єгипту.

В рамках "зернового коридору" з портів України 2 жовтня вийшли ще п'ять суден.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства інфраструктури.

До порту "Чорноморськ" прибуло під завантаження судно NEW ISLAND, яке є вже п'ятим судном, зафрахтованим Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Після завантаження пшеницею воно відправиться в Сомалі.

"Сьогодні в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден. На їх борту 114,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед них балкер ARGO 1, який перевозить 31 тисячу тонн кукурудзи до Єгипту, та балкер DOGA K з 10 тисячами тонн пшениці для Тунісу.

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною.

За два місяці роботи "зернового коридору" до країн Азії було направлено 113 суден з українським продовольством.