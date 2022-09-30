Україна проситиме в МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування, - Нацбанк

Якщо Рада виконавчих директорів фонду підтримає прохання, кошти можуть надійти вже в жовтні.

Україна буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько 1,3 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Як пояснили в НБУ, сьогодні Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування. Це дає змогу нашій державі звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні. Ми дуже вдячні Фонду за допомогу. Цінуємо надану зараз підтримку, а також швидку реакцію на початку березня, коли Міжнародний валютний фонд виділив додаткове фінансування в сумі 1,4 млрд дол. США. Ми також сподіваємося на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для України. Ми готові до впровадження такої програми, незважаючи на невизначеності, спричинені військовими діями", - зазначив очільник НБУ Кирило Шевченко.

В Нацбанку додали, що RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.

Нагадаємо, цьогоріч Україна загалом розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,8 мільярда доларів, а від Великобританії - 500 мільйонів доларів на закупівлю газу.

У жовтні місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з нашою державою.