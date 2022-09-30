"Це найбільша спроба анексії території в Європі силою із часів Другої світової".

Союзники НАТО не визнають жодної української території частиною Росії.

Про це на брифінгу заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи анексію Росією чотирьох областей нашої держави.

"Це найбільша спроба анексії території в Європі силою із часів Другої світової. Це 15 відсотків території України. Територія приблизно розміром з Португалію, нелегально захоплена Росією під дулом зброї", - зауважив Столтенберг.

Він наголосив, що псевдореферендуми були організовані із Москви і нав'язані Україні з повним порушенням міжнародного права.

"Це захоплення землі є незаконним. Союзники НАТО не визнають і не визнають жодної частини цієї території частиною Росії. Ми закликаємо усі держави відкинути спроби Росії зазіхати на чужі території. Це земля українська: Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Херсон - це Україна. І Запоріжжя - це Україна. Так само як і Крим", - підкреслив Генсек НАТО.

Він наголосив, що Альянс не змінив свою готовність підтримувати Україну.

"НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми надаємо підтримку Україні, аби вона могла виконувати своє право на захист, закріплене у Хартії ООН", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Генсек НАТО заявив, що рішення про це членство будуть ухвалювати всі 30 членів Альянсу.