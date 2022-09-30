Санкції РНБО: у списку - Медведчук і оточення, Янукович, Курченко та учасники псевдореферендумів, - джерела

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Як повідомили джерела LB.ua, туди включили причетних до організованих Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях. Також у список потрапили українські одіозні діячі - Віктор Медведчук та його оточення, президент-утікач Віктор Янукович та олігарх Сергій Курченко.

Серед росіян - олігархи Олег Дерипаска, Олександр Лєбєдєв, Михайло Фрідман та всі, хто потрапив у "пакет синхронізації" зі санкціями Євросоюзу.

Кандидатури інших російських олігархів мають винести на розгляд наступної п'ятниці, голосувати за застосування до них санкцій - можливо, через тиждень.

Нагадаємо, нині Президент Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Сполучені Штати Америки відреагували на анексію Росією українських територій і доповнили санкційний список новими іменами росіян. Туди потрапили, зокрема, депутати Державної Думи Росії, члени Ради Федерації, а також родичі експрезидента Дмитра Медведєва, очільника Міноборони Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, очільника Москви Сергія Собяніна.