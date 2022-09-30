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В ОП заявили, що Росії доведеться просити про вихід своїх солдатів із Лиманського котла

"Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів".

В ОП заявили, що Росії доведеться просити про вихід своїх солдатів із Лиманського котла
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Росії доведеться просити про вихід своїх солдатів із котла під Лиманом, де вони опинилися в оточенні.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав Іловайську трагедію і наголосив на віроломності РФ.

"Вісім років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія не дотримала слова – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів", – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані. ЗСУ також перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Інформацію, що операція з оточення російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення, підтвердив і речник східного угруповання військ Сергій Череватий

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