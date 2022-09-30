В ОП заявили, що Росії доведеться просити про вихід своїх солдатів із Лиманського котла

"Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів".

Росії доведеться просити про вихід своїх солдатів із котла під Лиманом, де вони опинилися в оточенні.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав Іловайську трагедію і наголосив на віроломності РФ.

"Вісім років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія не дотримала слова – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів", – зауважив Подоляк.

8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані. ЗСУ також перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Інформацію, що операція з оточення російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення, підтвердив і речник східного угруповання військ Сергій Череватий