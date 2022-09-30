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Операція ЗСУ з оточення російського угруповання поблизу Лимана на етапі завершення, – речник східного угруповання військ

Назви звільнених населених пунктів оголосять після завершення стабілізаційних заходів. 

Операція ЗСУ з оточення російського угруповання поблизу Лимана на етапі завершення, – речник східного угруповання військ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Операція з оточення російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі "Суспільному"

Назви населених пунктів, над якими ЗСУ взяли контроль, поки не повідомлються. За словами Череватого, їх оголосять після того, як завершаться стабілізаційні заходи. 

"Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога", – сказав речник.

Він додав, що під вогневим контролем українських оборонців перебувають фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу. 

За словами речника східного угруповання військ, біля Лимана російська армія набагато сильніше укріплена. 

Учора американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська 28 вересня, ймовірно, продовжували досягати значних успіхів навколо міста Лиман Краматорського району Донецької області. Сьогодні Інститут повідомив, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані.

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