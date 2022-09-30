Учора російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської і Сумської областей з гранатометів, мінометів, ствольної артилерії, а також танків.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, ворог завдав вогневого ураження із застосуванням автоматичних гранатометів, мінометів, ствольної артилерії, а також танків. Під вогнем опинилися Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська громади Сумщини та Городнянська і Новгород-Сіверська громади Чернігівщини, а також Золочівська громада Харківщини.

Фото: dpsu.gov.ua

У першій половині дня на території Краснопільської громади підрозділи Сил оборони збили зі стрілецької зброї ворожий безпілотник "Орлан-10".

Пізніше територію Краснопільської громади окупанти накрили вогнем зі ствольної артилерії, загалом прогриміло майже два десятки вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Колотиловка.

Городнянська громада перебувала під ворожим мінометним вогнем, зафіксовано 20 прильотів 120 мм мін з району населеного пункту Чорноземний Городок.

Фото: dpsu.gov.ua

Тричі за добу росіяни накривали територію Білопільської громади з мінометів та автоматичних гранатометів, загалом пролунало майже сім десятків вибухів від розривів мін і гранат. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Зоря, Новий Путь та Волфіне. Внаслідок мінометного обстрілу околиці одного з населених пунктів громади пошкоджено п’ять житлових будинків.

З району населеного пункту Случовськ російські найманці випустили дев’ять артилерійських снарядів по території Новгород-Сіверської громади.

Зноб-Новгородська та Есманська громади потерпали від ворожого вогню з мінометів – зафіксовано13 вибухів. По Середино-Будській громаді російські найманці били зі ствольної артилерії та мінометів – 27 "прильотів".

Шалигинську громаду з боку російського населеного пункту Козино ворог обстріляв зі ствольної артилерії – було 45 вибухів.

У другій половині дня на околицях двох прикордонних населених пунктів Юнаківської громади пролунало загалом більше двох десятків вибухів від розривів снарядів. Окупанти вели вогонь з танка. В результаті обстрілу пошкоджені лінії електропередач.

Крім цього, загарбники з боку російського населеного пункту Безимено обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі із Сумщиною, зі 120-мм мінометів. Нараховано більше десятка вибухів.

Нагадаємо, вчора російські військові обстрілювали дев’ять областей України.