Україна закликає союзників інвестувати в оборонну промисловість, передавати зброю НАТО і обмінюватися даними розвідки

Єрмак і Расмуссен, які працювали над розробкою Київського безпекового договору, вважають – варто переконатися, що ціна майбутнього нападу на Україну буде надто високою, щоб її можна було понести.

Україна закликає союзників до постійних інвестицій у промислову оборонну базу, передачі стандартної зброї НАТО, обміну розвідданими та інтенсивних навчальних місій під прапорами ЄС і НАТО. Держава потребує розвитку та підтримки армії, здатної протистояти російським збройним силам і парамілітарним організаціям.

Про це йдеться у колонці голови ОПУ Андрія Єрмака і колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена у Wall Street Journal. Вони зазначили, що ми повинні переконатися – ціна майбутнього нападу на Україну буде надто високою, щоб її можна було понести.

"Одним із прикладів того, як союзники можуть посилити безпеку України, є надання сучасних та ефективних систем протиповітряної та протиракетної оборони. У відповідь на нещодавні перемоги України на полі бою Росія вдалася до націлювання на цивільну інфраструктуру ракетами великої дальності. Це воєнний злочин. Щоб захистити цивільне населення та забезпечити можливість відновлення, союзники України повинні постачати все необхідне для запобігання повітряним нападам", – наголосив Андрій Єрмак.

На думку голови ОПУ, гарантії безпеки повинні надходити від основної групи союзників України зі значним військовим потенціалом, які готові взяти на себе політичні та юридичні зобов’язання. Це можуть бути США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, Нордичні країни, країни Балтії та Центральної Європи.

Поряд із зобов’язаннями щодо військової підтримки ширша група міжнародних партнерів має підтримувати низку гарантій санкцій. Вона включатиме країни – члени Групи 7 і ЄС, а також інші країни, які зараз застосовують санкції проти Росії, зокрема Південна Корея та Японія. Ці зобов’язання також мають передбачати положення про автоматичне відновлення санкцій у разі подальшої російської агресії.

Єрмак вважає, що, на відміну від Будапештського меморандуму, Київський безпековий договір буде дієвим. Згідно з ним, Росія не зможе блокувати застосування договору через Раду безпеки ООН. У разі нападу на Україну держави-гаранти зберуться протягом 24 годин і протягом 72 годин вирішать, які дії вжити.

Глобальна система безпеки зруйнована. Традиційні межі та підходи не змогли запобігти перетворенню постійного члена Ради Безпеки на агресора та шантажиста. Володимир Путін вважає, що через сувору зиму підтримка України з боку світу послабиться. Прийняття цих рекомендацій стане сильним сигналом того, що цього не буде.

Єрмак і Расмуссен наголосили, що гарантії Україні потрібні зараз. Зволікання спонукає Кремль продовжувати війну. Гарантії будуть сигналом українському народу, що його союзники вірять у безпечну та незалежну Україну.

Нагадаємо, Київські безпекові гарантії Єрмак і Расмуссен презентували13 вересня. Документ передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

У рекомендаціях закликають до створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, що об’єднає Україну та держави-гаранти.