Порошенко в ефірі MSNBC закликав надати Україні зенітні ракети і винищувачі F-16

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що західні союзники мають передати українській армії більш потужну зброю у відповідь на ядерний шантаж Путіна.

"Якщо ми будемо тримати єдність, якщо ми будемо сильними, то сила – це саме та мова, яку розуміє Путін. Якщо буде єдність і солідарність з Україною, якщо ми отримаємо більше зброї від наших західних союзників, це точно приведе до результатів", – наголосив Порошенко.

"Не ігноруйте загрозу Путіна, сприйміть це серйозно. Це має спонукати нас до нових кроків із посилення тиску на Путіна. Я говорю про постачання зброї, про ембарго та санкції. Я говорю про те, що нам потрібна більш потужна зброя. Після всіх подій останніх днів нам обов’язково потрібно мати доступ до реактивних винищувачів, до зенітних ракет. І саме F-16 однозначно дасть ефект і припинить російську присутність в українському небі", – переконаний експрезидент.