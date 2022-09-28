Зеленський поговорив із Ердоганом про ситуацію навколо ЗАЕС і проведення Росією псевдореферендумів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України подякував турецькій стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, підтверджену, зокрема, у виступі Ердогана на відкритті 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський високо оцінив його особисту роль в організації нещодавнього обміну військовополонених та наданні прихистку українським командирам. Зі свого боку Ердоган запевнив, що для звільнених будуть створені всі необхідні умови, так само як і для родичів, які відвідуватимуть їх у Туреччині.

Зеленський також подякував офіційній Анкарі за принципову позицію щодо невизнання псевдореферендумів.

"Мета незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях України, – анексія нових українських земель. Світова спільнота має дати максимально жорстку відповідь на дії Росії", - наголосив він.

Співрозмовники також відзначили ключову роль Туреччини в організації роботи зернової ініціативи та налагодженні експорту української агропродукції Чорним морем. Так, з моменту її започаткування з українських портів вийшли 235 суден із 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Окремо президенти торкнулися ситуації на ЗАЕС. Ердоган висловив готовність сприяти міжнародним зусиллям із запобігання ядерній загрозі.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Вони обговорили безпекові питання.