​Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це йдеться в дописі Зеленського у Twitter.

Під час розмови глави держав обговорили безпекові питання.

Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини @RTErdogan. Обговорили актуальні безпекові питання. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2022

Нагадаємо, минулого тижня Ердоган зустрівся в Узбекистані з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, обоє мали "дуже широкі дискусії". Також в турецького президента склалося враження, що Путін нібито бажає швидше закінчити розвʼязану ним війну.

Раніше на саміті Кримської платформи Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України.