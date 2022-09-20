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​Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президенти обговорили безпекові питання.

​Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це йдеться в дописі Зеленського у Twitter.

Під час розмови глави держав обговорили безпекові питання.

Нагадаємо, минулого тижня Ердоган зустрівся в Узбекистані з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, обоє мали "дуже широкі дискусії". Також в турецького президента склалося враження, що Путін нібито бажає швидше закінчити розвʼязану ним війну.

Раніше на саміті Кримської платформи Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України.

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