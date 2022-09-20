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Гендиректор МАГАТЕ наголошує на необхідності створення охоронної зони на ЗАЕС

“Будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені”.

Гендиректор МАГАТЕ наголошує на необхідності створення охоронної зони на ЗАЕС
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається небезпечною і нестабільною. Необхідно створити охоронну зону ядерної безпеки на території ЗАЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, йдеться у пресрелізі Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається крихкою та нестабільною. Минулого тижня ми побачили деяке покращення щодо блоків живлення, але сьогодні нам повідомили про нову невдачу в цьому відношенні. Станція розташована у зоні бойових дій, і її енергетичний статус далекий від безпечного. Тому там необхідно терміново створити охоронну зону ядерної безпеки”, – наголосив Рафаель Гроссі.

За його словами, вчорашній вибух на Південноукраїнській атомній електростанції вказує на те, що інші ядерні об’єкти перебувають у небезпеці.

“Хоча ми нещодавно зосереджувалися на терміновій необхідності вжиття заходів для запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, створивши там присутність МАГАТЕ на початку цього місяця, вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції надто чітко демонструє потенційну небезпеку також на інших ядерних об’єктах країни. Будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені”, – заявив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська. 

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