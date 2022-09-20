Держслужбовців пропонують бронювати як військовозобов’язаних

Призов на військову службу представників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств може бути лише за їхньою згодою.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 20 вересня прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 305 парламентарів, повідомив Lb.ua народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Урядовим проєктом визначаються умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

"Крім того, перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, доповнено військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями", – наголошують у пояснювальній записці.

Згідно з проєктом, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб армії;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими КМУ.

В уряді прогнозують, що прийняття закону в цілому буде сприяти підтриманню національної економіки в умовах правового режиму воєнного стану, збереженню кадрового потенціалу суб’єктів господарювання, забезпеченню заброньованим військовозобов’язаним реалізації права на захист вітчизни.

Нагадаємо, за час воєнного стану в Україні звільнили близько 8500 держслужбовців. Станом на кінець липня в Україні працювало 168 140 державних службовців.