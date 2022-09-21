Рада припинила повноваження депутата Шенцева, – Железняк

Також увійшов до однієї групи з уламків ОПЗЖ колишній "слуга" Шевченко.

У Верховній Раді залишилося 418 нардепів. На пленарному засіданні 21 вересня 299 парламентарів проголосували за дострокове припинення повноважень позафракційного нардепа, колишнього члена ОПЗЖ Шенцева.

Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Депутати проголосували за постанову такого змісту:

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Шенцева Дмитра Олексійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №176, Харківська область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень".

Сам Шенцев ще 19 вересня подав відповідну заяву про дострокове складання повноважень.

Скрін заяви Шенцева

Ще один скандальний нардеп та колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко сьогодні увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України", яка утворилася після розпуску фракції ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів фракції "Слуга народу". Він ще 7 вересня звернувся до керівника фракції і попросив призупинити його членство на час розслідування.