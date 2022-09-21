Повідомлено про підозру російському військовому, який розстріляв автомобіль із родиною, – Офіс генпрокурора

Встановлено і повідомлено про підозру військовому РФ, який спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил країни-агресора розстріляли авто з цивільними на Чернігівщині.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військовослужбовці ЗС РФ, рухаючись колоною у центрі с. Крупичполе Прилуцького району, помітили автомобіль, що зупинився, даючи дорогу колоні. В авто перебували подружня пара, їхня донька та зять.

"Підозрюваний спільно з двома іншими військовими країни-агресора відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирам. Внаслідок злочинних дій жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Прилуцької окружної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці зареєстрували понад 47 000 злочинів російських військових в Україні. Крім того, зареєстровано 14 932 злочини проти національної безпеки.

На початку вересня заочно повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Він розстріляв мирного мешканця в Гостомелі.