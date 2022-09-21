ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
ГоловнаСуспільствоВійна

Повідомлено про підозру російському військовому, який розстріляв автомобіль із родиною, – Офіс генпрокурора

Внаслідок злочинних дій загинула цивільна жінка та троє людей зазнали поранень.

Повідомлено про підозру російському військовому, який розстріляв автомобіль із родиною, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Встановлено і повідомлено про підозру військовому РФ, який спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил країни-агресора розстріляли авто з цивільними на Чернігівщині.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військовослужбовці ЗС РФ, рухаючись колоною у центрі с. Крупичполе Прилуцького району, помітили автомобіль, що зупинився, даючи дорогу колоні. В авто перебували подружня пара, їхня донька та зять.

"Підозрюваний спільно з двома іншими військовими країни-агресора відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирам. Внаслідок злочинних дій жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Прилуцької окружної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці зареєстрували понад 47 000 злочинів російських військових в Україні. Крім того, зареєстровано 14 932 злочини проти національної безпеки.

На початку вересня заочно повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Він розстріляв мирного мешканця в Гостомелі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також