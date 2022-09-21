МЗС України прокоментувало вирок окупантів Наріману Джелялу та братам Ахтемовим

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційна влада винесла більше ніж 30 вироків кримським політв’язням.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ганебний вирок першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу та братам Асану й Азізу Ахтемовим, винесений сьогодні окупаційною владою в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Вирок Наріману Джелялу – 17 років позбавлення волі зі штрафом 700 000 рублів, Асану Ахтемову – 15 років позбавлення волі зі штрафом 500 000 рублів, Азізу Ахтемову –13 років позбавлення волі зі штрафом 500 000 рублів.

Джелял був затриманий 4 вересня 2021 року одразу після повернення до Криму з Києва, де він брав участь в установчому саміті Кримської платформи.

"Його затримання стало черговою спробою зламати дух спротиву окупації на півострові та цинічною реакцією на започаткування нового формату міжнародної співпраці задля деокупації Кримського півострова. З того часу Наріман Джелял та брати Асан й Азіз Ахтемови пройшли через увесь арсенал російських репресивних методів тиску: від залякувань та погроз до фізичних тортур. Сьогоднішній ганебний вирок став черговим свідченням політично вмотивованого переслідування російською владою представників кримськотатарського народу, які опинилися у заручниках злочинного путінського режиму через незгоду з окупацією Криму", – наголосили в МЗС.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну злочинна окупаційна влада винесла більше ніж 30 вироків кримським політв’язням, сумарний термін ув’язнення яких вже становить понад 1100 років.

"Кремль продовжує нахабно переслідувати та ігнорує свої міжнародні зобов’язання щодо поваги та забезпечення прав людини й основних свобод, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право. Звертаємося до міжнародної спільноти та наших партнерів по Міжнародній Кримській платформі із закликом чинити політичний, дипломатичний, санкційний та економічний тиск на Росію з метою негайного звільнення Нарімана Джеляла, братів Азіза та Асана Ахтемових та усіх українських громадян, незаконно ув’язнених путінським режимом", – йдеться в повідомленні.

"Разом наближаємо той день, коли слова Нарімана Джеляла з-за ґрат стануть реальністю: «З Криму все почалося, Кримом і завершиться»", – додали в МЗС.

Нагадаємо, 6 вересня минулого року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.