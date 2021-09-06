У Криму заарештували заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова

Нещодавно він відвідав установчий саміт "Кримської платформи", яка вкрай негативно оцінюється російською владою.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Зазначається, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і заарештував Джелялова до 4 листопада.

Обвинувачення стверджує, що заступник голови Меджлісу "підозрюється у тяжкому злочині і може переховуватись від правосуддя". Сторона захисту це спростувала і просила відмовити в задоволенні клопотання, заявивши, що у Джеляла є малолітні діти і хворі батьки на утриманні.

"Я міг піддатися цьому кримінальному переслідуванню ще з 2014 року, але кожен раз, незважаючи на подібні загрози і прохання моїх друзів залишити територію Криму, я повертався додому на свою батьківщину. Нещодавно відвідав установчий саміт «Кримської платформи», яка вкрай негативно оцінюється російською владою. Були публічні заяви керівництва Криму про переслідування учасників платформи, але не дивлячись на подібні заяви і погрози я повернувся додому", - заявив Джелялов.

Він зазначив, що запобіжний захід у вигляді утримання під вартою вважає "абсолютно непотрібним".

"Цілком задовільною мірою вважаю домашній арешт. Вона цілком підходить для того, щоб я міг на першу вимогу з'явитися для проведення слідчих дій і також міг виконати обов'язки глави сім'ї та сина, забезпечити комфортне проживання моєї дружини і літніх батьків. Домашній арешт дозволить мені все це зробити", - пояснив Джелялов.

Прокурор, своєю чергою, підтримав клопотання слідчого і заявив, що обрати інший запобіжний захід не представляється можливим.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова. Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили – батька викраденого Азіза Ахтемова – Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова – Арсена Ахтемова.

Джелялову інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. Те саме інкримінують іншим чотирьом затриманим. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму є помстою російської влади за організований Україною саміт.