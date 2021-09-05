У Сімферополі відпустили майже всіх кримських татар, яких затримали біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму у суботу, 4 вересня. Двох людей залишили під вартою.

Про це повідомила правозахисна організація "Кримська солідарність".

Правозахисники заявили, що відпустили затриманих з відділків поліції № 1 “Залізничний” і №3 “Центральний”. Серед них були і чоловіки, і жінки. Також затримали двох громадянських журналістів “Кримської солідарності” та інтернет-видання “Грані.Ру” – Айдера Кадирова та Нурі Абдурашитова.

Усі вони намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила зі свого боку, що вчора затримали понад 50 кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень поліції, де їх допитували без доступу адвокатів.

За її словами, серед затриманих були також голова Центральної виборчої комісії Курултай кримськотатарського народу Заїр Смедля, член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов і колишній політв'язень, фігурант “у справі Веджіє Кашка” Казим Аметов.

“Затриманих було більше 50, вони були учасниками акції протесту проти обшуків і затримання п'ятьох кримських татар, які пройшли 3-4 вересня. Своїми діями так звані “правоохоронці” порушили презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу”, – зауважила омбудсман.

Оновлення 17:43. Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що вчора затримали близько 60 осіб. Звільнили всіх, окрім двох: батька викраденого Азіза Ахтемова – Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова – Арсена Ахтемова.

На них склали адмінпротоколи, зокрема, через “непокору законним вимогам співробітників поліції. Зараз вони перебувають у спецприймальнику для адміністративно затриманих. У понеділок, 6 вересня Київський районний “суд” Сімферополя обере їм запобіжний захід.

“У чому ж полягала непокора співробітники поліції так і не змогли чітко пояснити, немає жодного відеоматеріалу, принаймні нам його ніхто не показав”, – сказав Семедляєв.

Нагадаємо, 4 вересня в Криму затримали заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла.

3 вересня співробітники російської ФСБ викрали у Криму місцевого мешканця Ельдара Одаманова після обшуків у його будинку у Сімферополі.

Також затримали Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що нова хвиля обшуків і арештів у Криму є помстою за “Кримську платформу”.