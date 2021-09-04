У Криму затримали заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла

Попередньо відомо, що він перебуває у будівлі ФСБ Росії на окупованому півострові.

У Криму відбувся обшук у першого заступника глави Меджлісу, політолога та журналіста Нарімана Джеляла, після чого його затримали.

Обшук проходив за адресою: село Первомайське Сімферопольського району, вул. Леніна, 113.

Постійний представник президента у Криму Антон Кориневич повідомив, що Джеляла вивезли на авто у невідомому напрямку. “Пан Джелял користується великою довірою і підтримкою серед кримчан, нагороджений Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня”, – написав у соцмережі Facebook Кориневич.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Джелял утримується в будівлі "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі".

Відомо, що захист політика здійснюватиме адвокат Еміне Авамілєва.

Нагадаємо, співробітники російської ФСБ викрали у Криму місцевого мешканця Ельдара Одаманова після обшуків у його будинку у Сімферополі.

У 17 серпня у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. За їх результатами були затримані п’ятеро кримських татар.