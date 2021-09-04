Пожежу в київському костелі Святого Миколая загасили

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в київському костелі Святого Миколая. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"О 23:26 ліквідовано пожежу в костелі Святого Миколая", - зазначили у службі.

Рятувальники також оприлюднили оперативне відео з місця пожежі. На ньому видно, що осередок займання був у органному залі костелу.

За інформацією ДСНС, пожежа була на площі 80 м кв. Попередньо жертв та постраждалих внаслідок займання немає. Вогнем було пошкоджено розташований у будівлі орган.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні ввечері до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі столиці по вул. Велика Васильківська 75, у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа. Рятувальники невідкладно виїхали на місце події.

За інформацією ДСНС, займання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.

Наразі у приміщеннях костелу тривають реставраційні роботи. Споруда перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.