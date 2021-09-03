Київ попросив відремонтувати міст Патона і добудувати "Львівську браму" в рамках "великого будівництва"

Київська міська державна адміністрація попросила додати близько 20 столичних інфраструктурних проєктів в програму "Велике будівництво".

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Серед них - Будинок вчителя, міст ім. Патона, кінотеатр "Київська Русь", будівництво станційного комплексу "Львівська брама".

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, столиця має амбітні плани і потребує державної підтримки в їх реалізації.

"У державний бюджет столиця віддає 60 відсотків ПДФО – найбільше з усіх міст країни, покриває витрати на пільговий проїзд у громадському транспорті, Київ виконує функції столиці, водночас не отримуючи останніми роками коштів на розвиток інфраструктури міста. Тому столиця сподівається на плідну співпрацю в рамках запропонованих проєктів", – підкреслив Поворозник.

Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи і монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами. Міст є аварійним і працює в обмеженому режимі - заборонено проїзд крайніми смугами.

Станція київського метрополітену "Львівська брама" на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Лук'янівська" і "Золоті ворота" зараз законсервована. Її будівництво було розпочато 1991 року, але роботи заморозили 1996 року через відсутність комплексного рішення реконструкції Львівської площі, де запланували вихід зі станції, і через брак коштів.

"Київська Русь" - найбільший кінотеатр в Україні, збудований у 1982 році і розташований на вулиці Січових Стрільців. Київська влада запланувала масштабну реконструкцію кінотеатру зі створенням додаткового залу.

Київський міський будинок учителя під час Української революції базувалась Центральна Рада. Саме там приймалися Універсали про суверенність УНР. Зараз будівля знаходиться в аварійному стані.