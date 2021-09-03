Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових

Погода цього року сприяла виробникам зерна.

Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових
Фото: seanews.ru

В Україні зібрали рекордний урожай ранніх зернових культур – 44,8 млн тонн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Збирання ранніх зернових культур в Україні завершено. На площі 10,2 млн га, що становить 100 % до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України", – цитує міністра його пресслужба.

Не так давно Україна збирала менше зерна за весь рік. Наприклад, у 2010 році весь урожай становив менше 40 млн тонн.

Пшениці намолочено 32,8 млн тонн, ячменю – 10,1 млн тонн, гороху – 570 тис. тонн.

"Враховуючи неврожай на інших континентах, кон’юнктура світових цін є сприятливою для аграрної продукції України і посилює роль нашої держави у глобальній продовольчій безпеці. Агросектор може у 2021 році може сформувати понад половини обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України", – підсумував міністр аграрної політики та продовольства України.

Кілька днів тому в інтерв'ю виданню "Парламент" голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда передбачив, що цьогоріч Україна матиме "найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі".

Нагадаємо, що у 2020 році в Україні через засуху і COVID-19 зібрали на 10 млн тонн менше зерна, чим позаторік. Урожай становив приблизно 65 млн тонн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також