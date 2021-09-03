Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових

В Україні зібрали рекордний урожай ранніх зернових культур – 44,8 млн тонн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Збирання ранніх зернових культур в Україні завершено. На площі 10,2 млн га, що становить 100 % до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України", – цитує міністра його пресслужба.

Не так давно Україна збирала менше зерна за весь рік. Наприклад, у 2010 році весь урожай становив менше 40 млн тонн.

Пшениці намолочено 32,8 млн тонн, ячменю – 10,1 млн тонн, гороху – 570 тис. тонн.

"Враховуючи неврожай на інших континентах, кон’юнктура світових цін є сприятливою для аграрної продукції України і посилює роль нашої держави у глобальній продовольчій безпеці. Агросектор може у 2021 році може сформувати понад половини обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України", – підсумував міністр аграрної політики та продовольства України.

Кілька днів тому в інтерв'ю виданню "Парламент" голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда передбачив, що цьогоріч Україна матиме "найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі".

Нагадаємо, що у 2020 році в Україні через засуху і COVID-19 зібрали на 10 млн тонн менше зерна, чим позаторік. Урожай становив приблизно 65 млн тонн.