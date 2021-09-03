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ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"

З 7:00 ранку 4 вересня обслуговування карток та мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі.

ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
Фото: phl.com.ua

Державний ПриватБанк призупинить здійснення транзакцій за картками і роботу "Приват24" для фізичних осіб та бізнесу з 1:00 до 6:00 4 вересня.

Про це повідомила пресслужба банку.

Згідно з повідомленням, банк під час зазначеного періоду виконає роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Зазначається, що технічні роботи виконуватимуть для модернізації процесингу, що дасть змогу банку підвищити швидкість оброблення транзакцій.

"Починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, обслуговування карток банку, Приват24 та мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі. Нагадаємо, минулого року процесинговий центр ПриватБанку поставив новий національний рекорд - обробляючи понад 1000 операцій клієнтів в секунду, тобто до 60 000 транзакцій щохвилини", - зазначили у пресслужбі банку.

Нагадаємо, наприкінці червня клієнти ПриватБанку через збій стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою.

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