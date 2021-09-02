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Колишній "Більшовик" виставлять на приватизацію за 1,4 млрд гривень

Завод на Шулявці готують до продажу. 

Колишній "Більшовик" виставлять на приватизацію за 1,4 млрд гривень
Фото: privatization.gov.ua

Кабінет міністрів у середу, 1 вересня, затвердив умови приватизації Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик").

В розпорядженні №1022 повідомляється, що 100% акцій заводу спробують продати за 1,389 млрд гривень.

Фонду державного майна доручили провести аукціон на умовах, зазначених в розпорядженні уряду.

Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є цілий квартал на київській Шулявці.

В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Завод стане другим після Об’єднаної гірничо-хімічної компанії об'єктом великої приватизації, який виставлено на аукціон після її розблокування.

Приватизація таких великих підприємств в Україні не відбувалася з 2005 року, коли за 4,85 млрд доларів компанія Mittal Steel викупила "Криворіжсталь".

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