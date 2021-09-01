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Ахметов заробив на руді та сталі $2,8 млрд чистого прибутку за пів року

Завдяки історично високим цінам на руду та сталь виручка металургійної групи "Метінвест" виросла на 70%.

Ахметов заробив на руді та сталі $2,8 млрд чистого прибутку за пів року
Ринат Ахметов
Фото: LIGA.net

Український олігарх Рінат Ахметов у першому півріччі 2021 року заробив на руді та сталі 2,8 млрд доларів чистого прибутку. Завдяки історично високим цінам на руду та сталь виручка металургійної групи "Метінвест" виросла на 70% - до 8,47 млрд доларів.

Про це свідчать дані фінансового звіту компанії за півроку, повідомляє телеграм-канал Монополіст.

Так, EBITDA Метінвесту (прибуток до оподаткування та сплати процентів) виросла в 5,3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2020, до $ 3,8 млрд. В тому числі EBITDA від продажу руди виросла в 4,5 рази - до $2,46 млрд, а EBITDA металургійного сегменту - в 7,3 рази, до $1,74 млрд.

Чистий прибуток, порівняно з першим півріччям 2020 року, зріс на $3 млрд - до $2,77 млрд (оскільки в першій половині 2020 був збиток $240 млн).

Ключова причина карколомного успіху Метінвесту – рекордно високі ціни на залізну руду та сталь. Передусім на руду, від продажу якої Ахметов отримав більшу половину EBITDA. Ціни в першій половині року пробили позначку в $210/т.

"Однак бюджет України не виграв від цього росту. Гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), що видобувають руду, сплачують 12% ренти із собівартості видобутку, яка набагато нижче ринкових цін ($30-$40 за тону). Наприклад - ГЗК олігархів за 2020 отримали 42,7 млрд грн прибутку, але до бюджету сплатили лише 3,9 млрд грн ренти. Тому реальний відсоток сплати ренти від ціни руди у $200 складає всього 2-3%", - зазначає Монополіст.

1 липня у першому читанні Рада прийняла ресурсний законопроєкт №5600, який серед іншого, передбачає зміну бази оподаткування руди – із собівартості на ринкову вартість в Китаї: індекс FE CFR China Platts для руди з вмістом заліза 62%.

Крім того, він вводить диференційні ставки ренти залежно від ціни: 3,5% якщо тонна руди коштує менше $100; 5% якщо тонна руди коштує від $100 до $200; 10% якщо тонна руди коштує більше $200.

Однак, як зазначають аналітики, це вже запізніле рішення, адже у другій половині року ціни на руду пішли вниз. Зараз вони на рівні $160/тону (а були вище $210). В 4 кварталі ціни руди зможуть впасти нижче $100 з тону.

"Відповідно приймати нові ставки ренти на руду потрібно було в першому півріччі, коли ГЗК мали надприбутки від високих цін. Але прийняття законопроєкту в цілому, в першу чергу руками підконтрольних Ахметову депутатів, відклали на осінь, коли прогнозується падіння цін на руду", - наголошує Монополіст.

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