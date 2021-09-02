Київ спрямує 140 млн євро на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці, – Кличко

Київ спрямує 140 мільйонів євро кредитних коштів на програму модернізації теплоенергетичного комплексу столиці. Про це повідомив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко під час підписання кредитної угоди і договору гарантій з Європейським банком реконструкції та розвитку, передає сайт КМДА.

"Втілення програми допоможе підвищити енергоефективність та знизити споживання енергоресурсів – природного газу, електроенергії та води. Але головне – впровадження масштабних проєктів модернізації дозволить поліпшити якість і надійність послуг для киян. Важливо, що ми інвестуємо не тільки кошти бюджету, а й залучаємо кошти міжнародних фінансових компаній. Дякую представникам ЄБРР, USAID, нашим шведським партнерам за співпрацю та допомогу у втіленні таких важливих проєктів", – наголосив Кличко.

Під час підписання угоди директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне зазначив, що задоволений співпрацею з Києвом.

"Я дуже задоволений нашою співпрацею з містом Києвом. Особливо – в рамках втілення проєктів з модернізації інфраструктури. Я, як інженер за фахом, розумію, що одночасно модернізувати такий великий енергетичний комплекс, який за потужністю є третім в Європі, – практично неможливо. Але я впевнений, що втілення проєкту значно покращить якість надання послуг. Ми також будемо продовжувати нашу подальшу співпрацю в рамках інших проєктів. Це і «Зелене місто», завдяки якому місто закуповує новий громадський транспорт, і готові допомагати в будівництві метро на Троєщину», – заявив Патроне.

Кличко наголосив на важливості цього проєкту, адже після повернення в управління міста теплове господарство було в аварійному стані.

"У 2018 році ми повернули теплоенергетичний комплекс Києва в управління міста. Це понад 2,7 тис. км тепломереж, дві потужних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», а також майже 200 станцій теплопостачання і котелень. Стан теплового господарства, яке ми отримали і яке багато років перебувало в управлінні приватної компанії – критичний. Це підтверджують висновки аудиту, який проводили міжнародні фахівці. Близько 80 відсотків тепломереж знаходяться в аварійному стані, більшість обладнання потребує заміни", – зазначив Кличко.

Він повідомив, що з 2018 року замінили 270 км аварійних тепломереж, виконали капітальні ремонти енергоблоків на ТЕЦ та розпочали технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія», де сьогодні встановлюють систему хімічного очищення. Загальний обсяг інвестицій міста та коштів підприємства в модернізацію сягнув понад 1,5 млрд грн.

На сайті КМДА зазначили, що в рамках проєкту передбачено встановлення на ТЕЦ-6 нових когенераційних установок, які за обсягами викидів в атмосферу відповідатимуть європейським стандартам. Буде здійснена реконструкція неефективних котелень, що також дозволить знизити викиди парникових газів. Проєкт повністю відповідає політиці ЄС та заявленим кліматичним цілям України. На ТЕЦ-5 планують встановити конденсаційний економайзер, що використовуватиме залишкову енергію димових газів (скидне тепло) для забезпечення опаленням столичних будинків.