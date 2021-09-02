Цьогорічне літо в Києві стало другим серед найспекотніших за весь час спостережень

Середньомісячна температура повітря в Києві цього літа становила +22,3°С. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 1,9 градуса вище від кліматичної норми.

Літо 2021 року зайняло друге місце серед найспекотніших у столиці України за 140 років спостережень, поступившись тільки безпрецедентно спекотному літу 2010 року (тоді і в липні, і в серпні середня температура становила понад 24 градуси). На третьому місці - літо 2020 року з +21,7°С.

Цього року влітку було зафіксовано 14 температурних рекордів, більшість з яких прийшлось на червень. Для порівняння, 2020 року рекордів було шість.

Найнижчу температуру зафіксували 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найвищу - 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С.

Кількість опадів за літо була на 23% нижче норми. Воно увійшло в двадцятку найсухіших з 1891 року.

Нагадаємо, що початок 2021 року видався доволі холодним. Лютий, наприклад, був найморознішим за останні дев'ять років. Проте літо було дуже спекотним - у червні температура на 1,8°С перевищила норму, у липні - на 3,3°С, у серпні - на 0,7°С.