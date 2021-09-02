​Україна оцінила витрати Росії на утримання ОРДЛО у $5 млрд на рік

"Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі".

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив, що Росія щорічно витрачає на утримання окупованих районів Донецької і Луганської областей приблизно 5 млрд доларів.

Таку оцінку він навів, даючи інтерв'ю "Лізі".

"Вони витрачають на рік до $5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це $35 млрд. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі", - сказав Резніков.

Він вважає, що економічні витрати разом с санкційним тиском врешті-решт змусять Росію піти з Донбасу за умови, що їй буде запропоновано якийсь формат для "збереження обличчя".

"Якщо вони будуть розуміти, що для них дуже дорого утримувати ці території, а сенсу жодного немає, а тут ще санкційний тиск, вони будуть шукати варіанти, як із цього вийти. Зі спробою збереження обличчя, звісно. Будуть шукати відповідний формат. Тому нам потрібно бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що зимою Резніков в інтерв'ю LB.ua говорив, що після деокупації на Донбасі можуть встановити міжнародну адміністрацію ООН.